POL-ME: Polizei fasst 57-jährigen Exhibitionisten - Mettmann - 2201047

Polizei Mettmann

Polizei fasst 57-jährigen Exhibitionisten - Mettmann - 2201047

Mettmann

Am Sonntagnachmittag (09. Januar 2022) wurde zunächst eine 20-Jährige und im weiteren Abendverlauf eine 17-Jährige auf der Talstraße in Mettmann von einem Mann sexuell belästigt. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte die Polizei den 57-jährigen Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr hielt sich eine 20-Jährige an einer Bushaltestelle eines Einkaufszentrums an der Talstraße in Mettmann auf, als sich ein Mann ihr gegenüber in schamverletzender Weise zeigte. Die junge Frau distanzierte sich räumlich von dem Mann und stieg anschließend in einen Linienbus ein. Bei der Abfahrt des Busses konnte sie beobachten, dass sich der Täter, zwischen zwei Müllcontainern versteckt, erneut in schamverletzender Weise berührte.

Die Geschädigte informierte umgehend die Polizei, welche den Exhibitionisten zunächst im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Bereich der Talstraße nicht mehr antreffen konnte.

Gegen 19:40 Uhr hielt sich eine 17-Jährige an der gleichen Bushaltestelle an der Talstraße in Mettmann auf. Auch sie beobachtete einen Mann, welcher sich in ihrer Sichtweite mehrfach offensichtlich unsittlich berührte. Folgerichtig informierte sie umgehend die Polizei.

Die Beamten konnten den Mann in Tatortnähe antreffen und nahmen den 57-jährigen Mettmanner, welcher bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Mettmann. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte der 57-Jährige der exhibitionistischen Handlung zum Nachteil der 20-Jährigen zweifelsfrei überführt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und entließ den Mettmanner nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen an der Bushaltestelle tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

