Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Zwischen Samstagmorgen (9 Uhr) und Samstagmittag (14 Uhr) haben sich Unbekannte in der Straße "Schwarzer Weg" an einem hochwertigen Pedelec zu schaffen gemacht. Die Täter knackten das zur Sicherung angebrachte Kettenschloss des Zweirades, welches in einem Unterstand in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt wurde. Mit dem Fahrrad der Marke "BULLS" machten sich die Diebe schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

