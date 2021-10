Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gartenlaube stand in Vollbrand

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag ist es in einer ehemaligen Kleingartenkolonie in der Straße "Am Bahndamm" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 12 Uhr meldeten mehrere Passanten eine schwarze Rauchwolke über einer Gartenlaube. Der Eigentümer befand sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nur wenige Grundstücke weiter und eilte zu seiner Gartenlaube. Erste Versuche, die Flammen mit eigenen Mitteln zu bekämpfen, schlugen fehl. Der alarmierten Berufsfeuerwehr aus Osnabrück gelang es schließlich, die in Vollbrand geratene Gartenlaube vollständig zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist eine starke Hitzeentwicklung in einem in der Laube eingebauten Holzofen als Brandursache wahrscheinlich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit keine vor. Die Gartenlaube ist nach dem Brand nicht mehr nutzbar.

