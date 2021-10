Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Ostenfelde: 27-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei Fahrunfall schwer

Bad Iburg (ots)

Am Samstagnachmittag, um 13.55 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Motorrad die Lienener Straße aus Lienen kommend in Richtung Bad Iburg. In einer Linkskurve verlor der Mann aus Neuenhaus die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige krachte schließlich in die dortige Berme und verletzte sich dabei schwer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei und Aussage des Zweiradfahrers habe er die Geschwindigkeit überschätzt und sei aufgrund dessen ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Mann wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Das Motorrad des Herstellers "KTM" wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell