Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewaltsam Zutritt verschafft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, sind Unbekannte in eine Kleingartenanlage in Hermsdorf eingebrochen. Insgesamt sechs Gärten wurden angegriffen. Hierbei verschafften sich der oder die Täter im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Gartengrundstücken und öffneten auch von einem Garten die Laubentür. Nach ersten Erkenntnissen entstand hierbei aber kein Beuteschaden, sondern lediglich Sachschaden an den Zugangstüren der Gartengrundstücke im Oberndorfer Weg.

