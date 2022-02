Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Die Scheibe eines Hyundai wurde am Dienstagabend in der Grietgasse in Jena eingeschlagen. Unbekannte zerstörten gewaltsam die hintere rechte Scheibe des Fahrzeuges und entwendeten einen im Fahrzeug befindlichen Bildschirm, sowie eine Handtasche mit Arbeitsunterlagen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

