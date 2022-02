Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt genommen

Weimar (ots)

Freitag gegen 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Wilhelm-Bode-Straße und Helmholzstraße. Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr die Helmholzstraße aus Richtung der Belvederer Allee und übersah an der Kreuzung einen von rechts kommende vorfahrtsberechtigten Audi. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 8000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell