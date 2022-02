Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallfluchten

Weimar (ots)

Am 17.02.2022 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:50 Uhr parkte der Fahrer eines BMW auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses JYSK. In diesem Zeitraum stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den rechten hinteren Stoßfänger und den Kotflügel des BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt und unerkannt vom Unfallort. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 18.02.2022 gegen 05:25 Uhr In der Ortslage Frankendorf. Hier fuhr ein bislang unbekannter Fahr-zeugführer gegen einen Strommast welcher im Anschluß teilweise auf der Straße lag und die Leitungen herunterhingen. Das Verursacherfahrzeug verlor am Unfallort noch eine Kennzeichentafel und wurde dann ca. 100 Meter vor der Ortslage Kapellendorf mit den entsprechenden Beschädi- gungen am Fahrbahnrand festgestellt. Hierbei beschädigte der Fahrer noch einen Leitpfosten. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell