Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 17.02.2022 gegen 13:10 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Buttelstedter Straße kommend mit der Absicht, rechts in die Einfahrt zum Weimar Atrium abzubiegen. Hierbei übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine den Fahrrad- Streifen benutzende Radfahrerin und kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrades. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht an Knie und Ellenbogen. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

