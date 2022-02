Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erheblicher Sachschaden an Zufahrtstor

Kromsdorf (ots)

In Kromsdorf, im Süßenborner Weg drangen unbekannte Täter im Zeitraum 01.02.2022, 21:00 Uhr bis 02.02.2022, 07:00 Uhr auf ein umfriedetes Grundstück ein. Mit körperlicher Gewalt drückten sie das elektrische Zufahrtstor auf, so dass die auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Aufhängung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ersten Erkenntnissen schauten sich die Täter offenbar nur um und entwendeten nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

