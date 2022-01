Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch ohne Beutegut

Jena (ots)

Einen versuchten Einbruch meldete am Mittwochnachmittag eine Ladeninhaberin aus der Paul-Schneider-Straße in Jena. Die Zeugin konnte an der Eingangstür Hebelspuren feststellen, welche der oder die Täter mittels einem unbekannten Werkzeug verursacht haben. In das Innere des Objektes gelangten sie aber nicht, sodass kein Beuteschaden, sondern lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an der Tür entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell