Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 26.12.21 befuhr ein VW Caddy-Fahrer die Landhausallee, aus Richtung Weimar kommend, in Richtung Süßenborn. In der weiteren Folge befuhr er aufgrund von Ortsunkenntnis die Wirtschaftszufahrt zu einem Supermarkt. Als der diesen Fehler bemerkte, bog er nach links ab und kam in der weiteren Folge mit dem vorderen rechten Rad gegen den Bordstein. Er lenkte gegen, verriss das Lenkrad und fuhr aufgrund der Straßenglätte gegen eine Laterne. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug und an der Laterne entstand Sachschaden.

