Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Internet-Betrug

Apolda (ots)

Am Heiligabend 2021 zeigte ein Apoldaer bei der örtlichen Polizei einen Betrug zu seinem Nachteil an. Bereits am 10.12.2021 hatte er im Internet auf einer Plattform für Privatverkäufe ein Handy erstanden und überwies noch am selben Tag die vereinbarten 200 Euro auf das Konto des Verkäufers. Mehrfach mahnte er diesen nun zur Übersendung der Waren bzw. fragte nach dem Sendungsstatus, da das Handy nicht bei ihm eintraf. Im Schriftverkehr mit dem Beschuldigten gab dieser letztlich wütend an, dass er ihm das Geld zurück überweisen würde, was jedoch auch nicht geschah. Er fühlte sich inzwischen einem Betrüger aufgesessen und wollte dies nunmehr zur Anzeige bringen.

