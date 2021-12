Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blitzeis

Wickerstedt (ots)

Am heutigen Morgen kam es glücklicherweise im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Apolda nicht zu nennenswerten Unfällen aufgrund des durch den Regen verursachten Blitzeises auf Straßen und Gehwegen. Einzig in der Ortslage Wickerstedt, in der Großen Kirschallee gab es gleich drei Kleinunfälle aufgrund spiegelglatter Fahrbahn in Verbindung mit einem Belagwechsel insbesondere in Form von Kopfsteinpflaster. Es kam zum Glück lediglich zu Blechschäden. Die Straße wurde zunächst voll gesperrt, bis der gefährliche Straßenzustand durch den Winterdienst behoben werden konnte.

