Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Humboldtstraße ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei fuhr er gegen das Vorderrad eines neben ihm stehenden Fahrzeuges. Statt anzuhalten, fuhr er weiter rückwärts und kollidierte mit einem weiteren Pkw. Als er den Unfallort verlassen wollte, wurde dies durch einen der geschädigten Fahrer verhindert. An allen Fahrzeugen ent- tanden Sachschäden. Der Verursacher gab an, von den Kollisionen nichts bemerkt zu haben.

Da der Mann bereits gegen 10:30 Uhr auf diesem Parkplatz einen Unfall verursacht hatte, bei dem ebenfalls zwei Fahrzeuge beschädigt wurden, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt für diesen Tag.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell