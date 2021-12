Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupfermaterial entwendet

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 15.09.2021, 17:00 Uhr bis 16.12.2021, 07:30 Uhr kam es in Apolda, in der Bergstraße zum Diebstahl von einer Baustelle. Unbekannte Täter hatten die Hauseingangstür aufgebrochen, um in das Innere zu gelangen. Hier schnitten sie 35m frisch verlegtes Kupferkabel heraus und demontierten mehrere Gasanschlüsse, welche ebenfalls aus Kupfer bestanden. Ferner wurde eine sog. Tigersäge entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Das Beutegut wird mit einem Wert von ca. 800 Euro angegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell