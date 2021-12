Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger angefahren

Apolda (ots)

In Apolda, in der Leutloffstraße kam es am 14.12.2021, gegen 19:15 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 41jähriger Mann überquerte gerade zu Fuß die Leutloffstraße, als eine 87jährige Frau im Pkw Renault von der Buttstädter Straße kommend in die Leutloffstraße einfuhr und den späteren Geschädigten aus Unachtsamkeit übersah. Es kam in der Folge zur Berührung von Fahrzeug und Person. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt dennoch fort. Eine unabhängige Zeugin, die hinter der älteren Frau fuhr, verfolgte diese mit ihrem Fahrzeug und konnte später der Polizei genau berichten, wo sich der Pkw der Beschuldigten befindet. So konnten ihr die eingesetzten Beamten schnell habhaft werden und zum Sachverhalt befragen. Sie gab die Tat zu. Eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt. Der Geschädigte verletzte sich leicht am Arm. Am Renault wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell