Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlerin stürzt

Weimar (ots)

Unbedacht wollte eine Frau am Dienstagnachmittag in der Steubenstraße ihr gerade geparktes Auto verlassen. Just in dem Moment, als die 68-Jährige die Tür zum Aussteigen öffnete, kam von hinten eine Radfahrerin. Auch sie konnte so schnell nicht mehr reagieren und fuhr gegen die sich öffnende Tür. Die 38-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

