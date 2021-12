Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Kleinromstedt/Apolda (ots)

Am 14.12.2021, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 54jähriger mit einem Linienbus die Landstraße von Kleinromstedt in Richtung Apolda. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Kleinromstedt lief ein Reh auf die Fahrbahn. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die im Bus befindlichen Fahrgäste konnten ihre Fahrt in einem der folgenden Linienbusse fortsetzen. Teils kam es im morgigen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Auch auf der B 87, auf Höhe des Gewerbegebietes "Am Weimarer Berg" in Apolda kam es am 14.12.2021, gegen 19:00 Uhr zu einem Wildunfall. Hier querte ein Fuchs die Fahrbahn in dem Moment, als ein 46jähriger im VW Caddy die Bundesstraße befuhr. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier überlebte und entfernte sich in unbekannte Richtung. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

