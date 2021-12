Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision beim Rückwärtsfahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug musste am Dienstvormittag ein Postbote in Rothenstein melden. Nachdem der 21-Jährige mit seinem Zustellerfahrzeug an einem Fiat vorbeifuhr, welcher am rechten Fahrbahnrand stand, kollidierte der 21-Jährige beim Rückwärtsfahren mit dem Fiat, weil er den Abstand augenscheinlich falsch eingeschätzt hatte. Die komplette Front des Fiats wurde beschädigt, sodass ein Sachschaden von schätzungsweise 7500 Euro entstanden ist. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

