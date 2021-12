Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Apolda (ots)

Am 07.12.2021, gegen 18:30 Uhr wurde ein 54jähriger in einem Supermarkt in Apolda, Am Weimarer Berg durch Mitarbeiter beim Ladendiebstahl erwischt. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Er hatte Lebensmittel im Wert von 7 Euro entwendet. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

