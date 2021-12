Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw-Unfall auf der B 87

Apolda (ots)

Eine 31jährige Lkw-Fahrerin befuhr am 07.12.2021, gegen 08:30 Uhr die B 87 in Richtung Naumburg. Ca. 400 Meter vor dem Abzweig Niederroßla zog ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben nach links, so dass sie gegenlenkte und daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Erde beladene Lkw überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die Grasnarbe wurde leicht beschädigt und die Ladung verteilte sich neben der Straße. Zum Glück wurde die Fahrerin nur leicht verletzt und im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Klinikum Naumburg gebracht. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Bundesstraße musste teils voll bzw. halbseitig gesperrt werden.

