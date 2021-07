Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich im Römerweg und im Hilgardring an Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Bereits in der Nacht zum Samstag brachen sie einen Citroen im Römerweg auf. In der Nacht zum Dienstag knackten sie den Pkw im Hilgardring. Während aus dem Citroen nichts weg kam, fehlten aus dem anderen Auto die Zulassungsbescheinigung, Pfanddosen und Kaugummis. Die Polizei ermittelt wegen der Autoaufbrüche. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

