Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtrag zum Handydiebstahl

Weimar (ots)

Gegen den 18-jährigen jungen Mann, welcher am vergangenen Donnerstag versuchte mehrere Handys aus einem Geschäft in der Weimarer Innenstadt zu stehlen, wurde durch einen Richter die Untersuchungshaft angeordnet. Der rumänische Staatsbürger wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

