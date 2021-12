Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Apolda (ots)

Am Samstag gegen 20:10 Uhr kam es in der Straße An der Goethebrücke in Apolda zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 20-jährige Fahrer eines Pkw streifte bei einem Wendemanöver das hinter ihm fahrende Fahrzeug, welches in der Folge gegen einen Lichtmast stieß. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des zweiten Pkw leicht verletzt und es entstand Sachschaden. Der Lichtmast musste aufgrund seiner Beschädigungen umgehend abgebaut werden.

