Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieselkraftstoff entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter machten sich an einer mobilen Tankstelle am Goetheplatz zu schaffen. Zwischen Arbeitsende am Dienstag und -beginn am Mittwoch brachen ein oder mehrere unbekannte Täter die Metallkasten auf, hinter derer sich die Zapfvorrichtung befand. Sodann wurden aus dem Tank etwa 300 l Diesel entnommen. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bisher nicht. Jedoch ist davon auszugehen, dass bei der Menge an Sprit ein Fahrzeug zum Transport verwendet werden musste.

