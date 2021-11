Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprunggelenk gebrochen

Apolda (ots)

Eine 17jährige Frau wollte fußläufig am 22.11.2021, gegen 15:40 Uhr die Dammstraße in Apolda überqueren. Sie schaute zwar nach links und rechts, lief jedoch beim nach rechts schauen zugleich los. In diesem Moment befuhr ein 59jähriger Hyundai-Fahrer die besagte Straße stadtauswärts und kollidierte in der Folge mit der jungen Frau, die sich dabei eine Sprunggelenksfraktur am linken Fuß zuzog. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Robert-Koch-Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell