Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selbst gebastelte Verkehrsschilder in Weimar

Weimar (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei Weimar den Hinweis, dass in der Eckermannstraße in Weimar selbst gebastelte Halteverbotsschilder aufgestellt wurden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass nicht nur die Schilder mit Hinweis "Bitte am 22.11.2021 Frei Lassen bis zur Einfahrt Tiefgarage" aufgestellt waren, sondern zusätzlich eine großzügige Markierung einer Parkfläche mit Kreidespray auf der Straße aufgebracht wurde. Da sich der 62-Jährige Anwohner im Vorfeld nicht die nötige verkehrsrechtliche Anordnung über die Stadt Weimar besorgt hatte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.

