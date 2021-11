Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Trick EC-Karte entwendet

Weimar (ots)

Am Freitag wurde ein 77-Jähriger Opfer eines Diebstahls im Weimarer Atrium. Hier war er gerade dabei seinen Einkauf zu bezahlen und nutze seine EC-Karte am dafür vorgesehen Terminal. Währenddessen wurde er durch eine andere Person angerempelt und es fielen Münzen zu Boden, die angeblich dem älteren Herren gehörten. Nach dem Einsammeln der Münzen übergab der Fremde diese dem 77-Jährigen. Nach verstauen des Einkaufes ging der Mann weiter Richtung Parkhaus. Hier wurde er von einer weiteren Person angesprochen und nach Wechselgeld befragt. Der Herr schaute in seine Geldbörse wobei ihm die männliche Person sehr nah kam und direkt auf Münzen zeigte, die er benötigte. Er wechselte wie gewünscht und begab sich weiter ins Parkhaus. Hier musste er jedoch beim Bezahlen des Parkscheins feststellen, dass ihm die EC-Karte fehlt. Da sich die Karte auch nicht mehr im Terminal des Einkaufsmarktes befand, muss davon ausgegangen werden, dass ihm diese schon im Markt oder bei der späteren Wechselaktion entwendet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell