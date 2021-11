Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Apolda (ots)

Am Freitag, den 19.11.21 zwischen 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer Hauseingangstür zu einem Wohnanwesen in der Reuschelstraße in Apolda ein und versuchte in das Gebäude zu gelangen. Der Täter gelang nicht in das Gebäude verursachte jedoch einen Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell