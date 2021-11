Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 18.11.2021 gegen 20:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Audi die Landstraße aus Magdala kommend in Richtung Mellingen. In einer Rechtskurve kam ihm ein Mercedes Transporter entgegen. Der Transporterfahrer kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu weit in die Fahrbahnmitte und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Audi-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro am Transporter. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

