Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Am 18.11.2021, 9.10 Uhr, kam es in Apolda, Flurstedter Marktweg, zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Täter verursachte beim Ein- oder Ausparken seines Wagens einen Lackschaden und eine Eindellung in der linken Hintertür eines Kia. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, verließ er die Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500,00 Euro.

