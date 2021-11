Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in der Mittagspause

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei am Dienstagmittag darüber informiert, dass es in einer Firma in Silbitz brennen soll. Die Kameraden der Wehren Crossen und Eisenberg waren bereits bei Eintreffen mit den Löscharbeiten beschäftigt. In der Mittagspause kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zum Brand der Filteranlage, welche dadurch beschädigt wurde. Personen waren nicht in Gefahr. Ein Mitarbeiter schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro.

