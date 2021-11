Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Oberndorf (ots)

Auf der Apoldaer Straße zwischen Oberndorf und Kapellendorf kam es am 09.11.2021, 06:10 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 37jähriger Mann befuhr die besagte Straße als plötzlich und unvermittelt ein Reh auf die Fahrbahn sprang, so dass er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Reh verendete noch am Unfallort. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

