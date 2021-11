Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnliche Beute

Weimar (ots)

In Kranichfeld musste am Montagnachmittag die Fahrerin eines Dacia feststellen, dass sich jemand an ihrem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Das Türschloss der Beifahrerseite war gänzlich ausgebaut und verschwunden. Ob der oder die Täter es auf Ersatzteile abgesehen hatten oder ins Fahrzeuginnere gelangen wollten, ist nicht bekannt.

