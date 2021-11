Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Im Verlauf des gestrigen Tages wurden im Bereich der Stadt Weimar mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Rießnerstraße ging den Beamten am Vormittag der Fahrer eines Opel ins Netz. Bei ihm verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Um die Konzentration der verbotenen Substanzen im Körper abschließend festzustellen, wurde der 24-Jährige zur Blutentnahme gebracht. In der Steubenstraße wurde gegen Mittag das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht. Während der einstündigen Kontrolle wurden sieben Temposünder festgestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell