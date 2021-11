Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin übersehen

Weimar (ots)

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz übersah der Fahrer eines Lkw am Montag, kurz nach 09:00 Uhr eine Fußgängerin. Der Mann war im Begriff von der B85 in Blankenhain auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen, als eine 81-jährige Frau in gerade diesem Moment die Einfahrt querte. Die Frau wurde vom Spiegel des Lkw touchiert. Dabei kam sie zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

