Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 01.11.2021, gegen 09:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizeiinspektion Apolda eine Unfallflucht mit. Eine Frau war im Pkw Ford im Kreisverkehr am "Toom-Baumarkt" in der Jenaer Straße in Apolda von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen bzw. einen Wegweiser gefahren. Im Anschluss verließ sie pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Bürger konnte jedoch das Kennzeichen mitteilen, so dass die Unfallverursacherin im Anschluss von den Beamten fahrend in ihrem Heimatort festgestellt werden konnte. Sie gab die Tat zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, am Verkehrsschild ebenso.

