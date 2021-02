Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Wohnungen

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch ist am Mittwoch aus der Friedenstraße gemeldet worden. Der Hausbesitzerin war bei Gartenarbeiten am Nachmittag aufgefallen, dass die Wohnungstür an ihrer Mietwohnung offensichtlich aufgebrochen wurde.

Erste Überprüfungen ergaben, dass sich nur noch wenige Möbelstücke und persönliche Gegenstände in der Wohnung befinden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden, da der letzte Mieter bereits umgezogen ist. Eine Rückfrage bei dem Mann ergab lediglich, dass er zuletzt am Montag in der Wohnung war. Er kam später vor Ort und stellte fest, dass von seinen Habseligkeiten ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Standventilator verschwunden sind. Nähere Angaben zu den Geräten konnte er nicht machen.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15.45 Uhr, jemand unbefugt und gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft hat. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0631 / 369 - 2620 entgegen.

Die Abwesenheit der Bewohnerin haben unbekannte Täter auch im Benzinoring genutzt, um am Mittwochnachmittag in eine Wohnung einzudringen. Die Frau hatte gegen 13.45 Uhr das Haus verlassen - als sie am Abend zurückkehrte, fand sie ihre Wohnungstür aufgebrochen vor. In der Wohnung wurden offensichtlich Schränke durchwühlt, aber nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass Nachbarn gegen 14.20 Uhr ein lautes Geräusch gehört hatten - sie dachten sich jedoch nichts dabei. Und ein weiterer Zeuge gab an, dass ihm kurz nach halb 3 ein unbekannter Mann aufgefallen sei. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell