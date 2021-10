Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Zwischen Sonntag, dem 10.10.2021 13:00 Uhr, und Mittwoch, dem 13.10 2021 17:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Anwohnerparkplatz vor einer Restauration Am Anger. Ein ordnungsgemäß abgeparkter Pkw Audi in der Farbe Dunkelblau wurde durch einen anderen Pkw am Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ jedoch den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein bisher unbekannter Zeuge jedoch hinterließ eine Nachricht, geschrieben auf einen Zeitungsabriss mit Datum 12. Oktober 2021, unter dem Scheibenwischer des Audis, welcher Hinweise zum Verursacherfahrzeug beinhaltete. Diesem Hinweis ist man im Anschluss nachgegangen und stellte fest, dass der auf dem Zeitungsabriss benannte Pkw als unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommt.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug machen? Insbesondere wird der anonyme Hinweisgeber gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena zu melden.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per E-Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell