Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Lkw-Auflieger

Weimar (ots)

Hinweise zu einem ungewöhnlichen Diebstahl sucht die Polizei Weimar nach dem vergangenen Wochenende in Kranichfeld. Am Freitag stellte der Kraftfahrer eines Lkw seinen Auflieger am Sportplatz über das bevorstehende Wochenende ab. Vor der Weiterfahrt am gestrigen Montag wurde die Ladung überprüft. Hierbei stellte der Fahrer fest, dass aus dem Anhänger eine Palette mit 150 Packungen Toilettenpapier entwendet wurden. Der Wert dessen beläuft sich auf 450 Euro.

