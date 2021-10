Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Führerschein, aber Alkohol getrunken

Weimar (ots)

Am Samstagabend erhielten die Beamten die Information, dass im Weimarer Stadtgebiet ein Pkw in Schlängenlinien fährt. Bei der Kontrolle des 21-jährigen polnischen Fahrzeugführers in der Jenaer Straße konnte ein Atemalkoholwert von 1,87 Promille gemessen werden. Des Weiteren war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte auch keine Erlaubnis vom Fahrzeughalter das Gefährt zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

