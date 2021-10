Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Meyerstraße widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. An sämtlichen Kellerabteilen wurden die Türen gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde nichts.

