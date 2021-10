Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde ein 34-jähriger polizeilich bekannter Mann in der Bad Hersfelder Straße kontrolliert. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Er konnte die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

