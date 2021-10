Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verbotene Substanzen beschlagnahmt

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag wurde ein 25-jähriger Radfahrer in der Weimarer Nordstadt mit einer Kleinstmenge an Marihuana erwischt. Dieses wurde beschlagnahmt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

