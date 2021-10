Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl vereitelt - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie sich zwei Einbrecher an einer Alarmanlage eines Fahrradverschlags in der Carl-von-Ossietzky-Straße zu schaffen machten und die Kabel durchtrennten. Der Zeuge konnte einen 30-jährigen Tatverdächtigen stellen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. In dessen mitgeführten Sachen wurde szenetypisches Einbruchswerkzeug aufgefunden. Der festgehaltene Täter wurde vorläufig festgenommen. Nach seinem männlichen Begleiter wird gefahndet. Zum flüchtigen Täter ist bekannt, dass er ein Basecap sowie eine schwarze Kapuzenjacke trug.

