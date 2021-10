Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unterschlagung einer Musikbox

Weimar (ots)

Am Freitag um 17:00 Uhr kam es zur Unterschlagung einer Musikbox in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld. Die ausgeliehene Musikbox wollte der Beschuldigte auf Verlangen der Geschädigten nicht herausgeben, so dass die Beamten mit dem Beschuldigten mahnende Worte austauschten. Letztendlich erhielt die Geschädigte ihr Eigentum zurück.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell