Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 06.10.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 77-jähriger mit seinem Pkw BMW die Schwanseestraße in Richtung Coudraystraße. An der Einmündung zur Bad Hersfelder Straße missachtete er die Vorfahrt eines auf der abbiegenden Hauptstraße fahrenden Linienbusses und es kam zur Kollision. Aufgrund der durch den Busfahrer einge- leiteten Gefahrenbremsung erlitt eine Businsassin leichte Prellungen an Hand und Knie. Sie verzichtete auf ein ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

