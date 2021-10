Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Stadtroda (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem folgeschweren Unfall auf der Straße zwischen Rausdorf und Großbockedra. Hierbei kam es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw BMW und einem Motorrad Ducati. Der 55-jährige Motorradfahrer verstarb auf Grund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt in das nächst gelegene Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

