Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann von Kleintransporter überrollt

Hermsdorf (ots)

Am Samstagmorgen stellte eine 21-jährige Lieferdienstmitarbeiterin ihren Kleinbus in Hermsdorf im Neubaugebiet ab und stellte ein Paket zu. Zu diesem Zeitpunkt entlud ein 78-jähriger Mann seinen Pkw vor dem Kleintransporter. Da der Kleintransporter nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, setzte sich dieser eigenständig in Bewegung und fuhr auf den 78-Jährigen zu. Die 21-Jährige versuchte noch das Fahrzeug zu stoppen. Dies gelang nicht und somit wurde der 78-Jährige zwischen seinem Pkw und dem Kleintransporter eingeklemmt und teils überrollt. Der Herr wurde zum Glück nur leicht am Bein verletzt.

